В Башкирии и Мурманской области отменили режим всеобщей самоизоляции

С 12 мая жители Башкирии смогут свободно передвигаться по улицам, гулять в парках и на детских площадках, однако масочный режим в регионе будет усилен. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании оперштаба.

«Все нормы, которые ранее ограничивали возможность выхода на улицу наших жителей, аннулируются. Точно также мы открываем парки, скверы, детские игровые площадки, но при жестком соблюдении санитарно-эпидемиологических правил», — сказал он. Хабиров также объявил о закрытии портала, на котором жители региона регистрировались для выхода из дома, и сохранении строгого масочного режима в общественных местах и транспорте.

При этом в Башкирии продолжит действовать комендантский час: люди старше 65 лет не смогут выходить на улицу 18:00 до 6:00, а школьники — с 20:00 до 14:00. При соблюдении определенных условий будут открыты непродовольственные магазины, однако кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы и музеи будут оставаться закрытыми.

Решение об отмене с 12 мая режима всеобщего самоизоляции приняли и власти Мурманской области. Теперь он будет действовать только для пожилых жителей региона. Губернатор Андрей Чибис также сообщил об усилении масочного режима и ослаблении ограничений на работу небольших непродовольственных магазинов. На первом этапе будет разрешена работа спортплощадок, стадионов, игровых и спортивных комплексов на открытом воздухе.

В Татарстане ранее также частично отменили некоторые ограничения по коронавирусу. С 12 мая в республике прекратится пропускной режим, режим самоизоляции будет носить рекомендательный характер, а на границах 14 городов прекратят работу 80 пунктов контроля. В регионе откроются магазины одежды, салоны красоты, предприятия сервиса и ремонта. Посещать общественные места и транспорт можно будет только в масках и перчатках.

Сегодня президент Владимир Путин объявил об окончании единого режима нерабочих дней, введенного из-за эпидемии коронавируса. Он оставил главам регионов право самостоятельно принимать решения о снятии ограничений. По словам вице-премьера Татьяны Голиковов, к их поэтапному ослаблению уже готовы 11 российских субъектов.