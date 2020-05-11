Голикова сообщила о готовности 11 регионов к поэтапному снятию ограничений по коронавирусу

Одиннадцать из 85 российских регионов уже готовы к первому и второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по эпидемобстановке.

Она озвучила три главных критерия для поэтапного снятия ограничений: коэффициент распространения инфекции, количество свободных коек и число тестов на коронавирус. Голикова отметила, что еще 22 региона сегодня также могли бы приступить к снятию ограничений, если бы имели 50% свободного коечного фонда и охват тестированием не менее 70 человек на 100 тысяч населения в день.

«Это достижимые показатели, и они [регионы] всегда могут при определенном дополнении своих мероприятий их нарастить и обеспечить стратегию выхода из ограничительных мероприятий», — отметила вице-премьер.

По ее словам, коэффициент распространения инфекции в России в среднем равен единице, но сильно варьируется в регионах. Голикова добавила, что темпы прироста числа заболевших снизились почти в пять раз, однако в отдельных субъектах они все еще остаются высокими.

Ранее президент Владимир Путин объявил об окончании единого режима нерабочих дней в России и анонсировал дополнительные меры материальной поддержки населения из-за коронавируса. Он оставил главам регионов право самостоятельно принимать решения о снятии ограничений. В некоторых субъектах уже приступили к ослаблению ограничений.