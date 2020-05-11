Эксперт заявил, что более 200 животных в якутском приюте были убиты удушающим препаратом

Более 200 собак и кошек в якутском пункте передержки в марте были умерщвлены крайне негуманным способом, сообщает Интерфакс со ссылкой на экспертное заключение.

После того, как прокуратура Якутии рассказала о препаратах, которые были использованы для усыпления животных, зоозащитники попросили описать их действие главу Анестезиологического ветеринарного общества Евгения Корнюшенкова. Эксперт пришел к выводу, что 153 собаки и 48 кошек мучительно умирали от удушья.

При этом местная полиция отказалась возбуждать уголовное дело. В Центре защиты прав животных «ВИТА» уточнили, что в управлении МВД за два месяца проверок так и не нашли признаков жестокого обращения с животными. На прошлой неделе материалы передали в районную прокуратуру, чтобы надзорное ведомство проверило обоснованность и законность отказа в возбуждении дела.

3 марта пункт передержки на севере Якутска поместили на карантин, так как у одной собаки обнаружили бешенство. Местные власти утверждали, что заразиться могли и другие животные, поэтому их пришлось усыпить. Чиновники заверяли, что собаки и кошки погибли ненасильственной смертью — либо от своих болезней, либо от специальных уколов.

После того, как инцидент получил широкую огласку, был уволен глава департамента ветеринарии Якутии Василий Бураев, который подписал приказ, допускающий «умерщвление всех подозрительных собак и кошек» в приюте. Однако точная причина отставки не называлась.