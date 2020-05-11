Путин анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми и сотрудникам соцучреждений

Президент Владимир Путин анонсировал новые меры материальной поддержки из-за пандемии коронавируса. О них он объявил на совещании с правительством.

Глава государства поручил в два раза повысить минимальное пособие по уходу за ребенком — до 6751 рублей. С 1 июня он пообещал ввеcти разовые выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет и распорядился установить выплаты в 5 тысяч рублей на три месяца всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет. Такую помощь, по его словам, смогут получить в общей сложности 27 млн детей.

Президент также пообещал установить доплаты для сотрудников соцучреждений, в том числе для младшего персонала. В течение трех месяцев они будут получать доплату в размере до 60 тысяч рублей. Так, для социальных и педагогических работников введут доплаты в 25 тысяч рублей, а если они работают с зараженными, — 35 тысяч рублей. Врачам выплатят по 40 тысяч рублей за две недели, если они работают с коронавирусом — 60 тысяч.

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Путин заявил, что к 9 мая обещанные в апреле федеральные выплаты получили меньше половины российских медработников. Он потребовал от глав регионов исправить ситуацию до 15 мая. Президент пообещал лично проверить выполнение своего распоряжения.

По оценкам властей, число официально безработных в России составило уже 1,4 млн человек. В связи с этим Путин объявил о запуске с 1 июля кредитной программы поддержки занятости, которой смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших областях. Он поручил вернуть самозанятым в полном объеме налог на доход за 2019 год и выдать им капитал в размере одного МРОТ. Кроме того, около 1,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса смогут списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года.