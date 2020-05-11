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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Политика

 

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается. Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации.

«Главное для нас — жизнь, здоровье и безопасность людей. Сегодня истекает период нерабочих дней. Введенный 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила нам замедлить эпидемию и выиграть время», — заявил глава государства. При этом он подчеркнул, что борьба с эпидемией все еще продолжается.

Президент отметил, что мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако этот процесс, по его словам, не будет быстрым. Путин, в частности, заявил о сохранении ограничительных мер для людей старше 65 лет и продолжении действия запрета на все массовые мероприятия.

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