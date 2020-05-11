В Москве госпитализировали из изолятора создателя паблика «Омбудсмен полиции»

В Москве из изолятора на Петровке госпитализировали создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, арестованного несколько дней назад по обвинению в вымогательстве денег у полицейского.

Как рассказал адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале, Воронцов сейчас находится в хирургическом отделении больницы имени Ерамишанцева у метро «Бабушкинская» на северо-востоке города.

Какие именно проблемы со здоровьем у Воронцова, пока неизвестно, однако в день ареста 8 мая Бадамшин сообщал об отказе «скорой» госпитализировать его, несмотря на повышенное давление. После задержания рано утром 7 мая его до ночи допрашивали, а в камере изолятора ему не давали спать, жаловался адвокат.

Бывший сотрудник Центра «Э» и создатель паблика «Омбудсмен полиции», рассказывавшего о нарушениях трудовых прав сотрудников правоохранительных органов, обвиняется в вымогательстве у другого полицейского 300 тысяч рублей.По версии следствия, он якобы угрожал выложить его личные фотографии в общий доступ. Тот отказался, после чего фото оказались в соцсетях.

Вскоре московский главк объявил о поиске других пострадавших от действий Воронцова. Сам он вину отрицал и называл дело местью за его общественную деятельность. Ранее в апреле у него уже проходили обыски по делу о фейк-ньюс за пост про общую зарядку в одном из военных учебных заведений, где якобы коронавирусом заболели 70% человек.