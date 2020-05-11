Умер сенатор и бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалев

Сенатор от Рязанской области Олег Ковалев, который около десяти лет был губернатором региона, умер в возрасте 71 года. Он «долгие годы боролся с заболеванием, но не жаловался и продолжал работать», отметил в соцсетях глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Сенатор Вячеслав Тимченко уточнил, что смерть Ковалева не была связана с коронавирусом — он умер в ночь на 11 мая от остановки сердца.

С 1991 года Ковалев руководил подмосковной Каширой, а с 1999 года трижды избирался в Государственную Думу от «Единой России» и ее предшественника блока «Медведь». Возглавил Рязанскую область в марте 2008 года после отставки губернатора Георгия Шпака. Из-за проблем со здоровьем он в феврале 2017 года перешел на работу в Совфед, где состоял в комитете по региональной политике.