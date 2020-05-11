В Петербурге Сенной рынок закрыли после давки во время бесплатной раздачи еды. Организовавшего ее продавца-мусульманина задержали

В Санкт-Петербурге полицейские закрыли Сенной рынок на Московском проспекте, где накануне проводили бесплатную раздачу еды. Как сообщили ТАСС в пресс-службе петербургского главка МВД, организовавшего раздачу еды 43-летнего продавца доставили в отделение полиции.

Как писала «Фонтанка», всего у молельной комнаты на Сенном рынке днем 10 мая собрались около двухсот мусульман. «Толпа и давка, женщины и дети, но мужчины тоже есть», — описывало издание происходившее.

На Сенном рынке раздавали бесплатную еду. Получатели устроили давку https://t.co/FgmT9NZEcM pic.twitter.com/lg67HrEyQK — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) May 10, 2020

На кадрах, распространенных МВД, полицейские требуют от посетителей и продавцов покинуть территорию рынка, входы опечатывают сотрудники Роспотребнадзора. На продавца составят протокол об организации массового пребывания граждан в одном месте (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП), а на руководство рынка — о нарушении карантинных мер (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).

Ранее на майских праздниках в Петербурге задержали двух блогеров, которые опубликовали в инстаграме видео, где под музыку на Сенной площади жарили шашлыки в переносном мангале. Их оштрафовали на 25 тысяч рублей каждого по статье о нарушении самоизоляции.