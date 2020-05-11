СМИ назвали подозреваемым в перевозке яда для мэра Праги главу представительства Россотрудничества в Чехии

Россиянином, которого чешская Служба безопасности и информации подозревает в перевозке яда рицина для покушения на мэра Праги, был и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков. Об этом со ссылкой на источники сообщили газета Seznam Spravy и журналисты программы «168 часов» госканала CT1.

Кончаков прилетел в Прагу в субботу 14 марта, рицин был у него с собой в дипломатическом багаже, однако задерживать его и проверять чемодан не стали из опасений, что «данные могли быть частью дезинформационной кампании». В аэропорту, по данным изданий, его якобы встретил первый секретарь посольства Александр Антонов, а оттуда их в посольство довез водитель Александр А., которого считают сотрудником ФСБ.

«Это ошибка, я вез в чемодане дезинфицирующее средство и конфеты», — заявил в разговоре с Seznam Spravy сам Кончаков, которого СБИ считает агентом спецслужб. Согласно биографии на сайте подведомственного МИДу агентства, 34-летний Кончаков закончил ядерный университет МИФИ и возглавлял чешское представительство с декабря 2017 года. К настоящему моменту он остается в Праге: никаких обвинений ему все еще не предъявили, отмечают журналисты.

Андрей Кончаков. Фото: Россотрудничество

Об инциденте стало известно в конце апреля. Чешские издания писали, что яд, помимо мэра Праги Зденека Гржиба, давшего площади у российского посольства имя российского оппозиционера Бориса Немцова, якобы предназначался и главе района города Ондржею Коларжу, где в начале апреля снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Российская сторона все обвинения отрицала: представитель МИДа Мария Захарова называла их «очередным вбросом по СМИ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — «очередной уткой», а посольство направляло ноту протеста (чешский МИД посчитал жалобу на независимое СМИ ненадлежащей). Из-за сноса памятника российские силовики завели уголовное дело, а после протестных акций с дымовыми шашками у дипмиссий Чехии в Москве и Петербурге там усилили защиту дипломатов.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала обвинения «бездоказательной, чистой провокацией в логике того, что [чешские власти] делали в последнее время». Президент Чехии Милош Земан из социал-демократической партии, которого СМИ относят к ультра-правым политикам, критиковал снос монумента и обвинял мэра Праги в попытках пиара за счет России.