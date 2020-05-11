Россия стала третьей в мире по числу выявленных заражений коронавирусом. Прирост составил рекордные 11,6 тысячи случаев

В России за последние сутки выявили 11 656 заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в штабе правительства. Общее число заболевших превысило 221 тысячу человек: это больше чем в Италии и Великобритании, находившихся ранее на третьем и четвертом месте в мире соответственно.

Прирост за сутки оказался рекордным: в течение последних девяти дней правительство ежедневно сообщало о более 10 тысячах новых случаев в России. Предыдущий максимум в 11,2 тысячи был установлен 6 мая.

10 мая врачи также зафиксировали смерть 94 пациентов с коронавирусом, из них на Москву пришлись 56 погибших. Число летальных исходов с начала вспышки преодолело отметку в 2 тысячи случаев (всего 2009, в столице умерли 1124 человека). По этому показателю Россия остается 18-й в мире (погибших среди всех заболевших меньше 1%).

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg указала на то, что замедление роста числа инфицированных свидетельствует о стабилизации ситуации в стране. При этом она предупредила, что показатель смертности в ближайшие недели может резко вырасти, а преждевременное снятие ограничений приведет к новой вспышке.

Продление после майских праздников режима «нерабочих дней», который ввели в конце марта, будут обсуждать 11 мая на совещании правительства с участием президента Владимира Путина, объявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Москва, как и еще ряд регионов уже продлили режим самоизоляции; там также с 12 мая введут обязательное ношение масок для поездок на общественном транспорте и посещения магазинов.