В МВД назвали южные регионы лидерами по числу протоколов о нарушении изоляции

С введения режима изоляции в конце марта протоколы о его нарушении чаще всего составляли на жителей Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана и Приморского края. Там самое высокое соотношение протоколов к числу жителей, рассказал РИА Новости глава управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.

Абсолютные значения, по его словам, в этом случае нерепрезентативны, поскольку регионы различаются по численности населения. Три из перечисленных Валяевым региона накануне объявили о продлении ограничений после 11 мая (кроме входящего в топ-5 по числу зараженных Дагестана).

Согласно доступным данным администраций регионов, в Приморском крае к 10 мая было почти 5 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции, в Дагестане к 1 мая — около 3 тысяч, в Ставрополье к концу апреля — порядка 3,5 тысяч. В Краснодарском крае, который с самого начала стал лидером по числу протоколов, к 17 апреля их было 4,5 тысячи.

В Татарстане, который, по подсчетам правозащитников из «Апологии протеста», вместе с Кубанью в середине апреля лидировал по числу протоколов, к концу майских праздников было порядка 18,5 тысяч протоколов. Население Татарстана при этом меньше (3,9 млн против 5,2 млн человек в Краснодарском крае). Число протоколов на жителей Москвы же оценивается в 40 тысяч.