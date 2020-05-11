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В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

Общество

 

В Москве за 10 мая от вызванных коронавирусом осложнений скончались 56 пациентов, сообщили в мэрии. Всего с начала пандемии в столице умерли 1124 человека, по стране количество летальных случаев приблизилось к двум тысячам.

Последние четыре дня прирост погибших в Москве вновь превышал 50 случаев; так, в ночь с субботы на воскресенье 10 мая столичный штаб сообщил о смерти 58 человек. Всего, согласно официальной статистике, на столицу приходятся порядка 95 тысяч активных случаев из более 173 тысяч по стране.

Газета The Moscow Times обратила внимание на статистику департамента здравоохранения, согласно которой всего в апреле погибли 11846 жителей Москвы — это на 20% больше среднего показателя в этом месяце за предыдущие десять лет (9866). В Минздраве при этом накануне отчитывались о снижении смертности с января по март на 2,7% к прошлому году.

Теги:
москва, статистика, коронавирус, va
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