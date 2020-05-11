В подмосковном Красногорске не менее девяти человек погибли в результате пожара в пансионате для пожилых

В подмосковной Опалихе под Красногорском в ночь на 11 мая произошел пожар в частном пансионате-хосписе для пожилых. В МЧС и администрации города сообщили о смерти девяти человек; еще девять человек госпитализированы, шесть из них в реанимации. По данным ТАСС и Интерфакса, от отравления угарным газом погибли десять постояльцев.

Пансионат сети «Второй дом» находился в коттеджном поселке «Красногорская усадьба» на улице Тенистая. Пожар начался около полуночи по московскому времени. По предварительным данным, там загорелся неисправный водонагреватель в душевой. Огонь потушили к часу ночи.

Фото: администрация города Красногорска / «ВКонтакте»

В МЧС уточнили, что внутри находились 29 постояльцев и девять членов персонала. В сообщении администрации Красногорска хоспис называется просто частным домом. Чиновники уточнили, что размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано «без документов».

По данным ТАСС, дом арендовало частное лицо, а самим пансионатом управляла компания, основным видом деятельности которой значится управление недвижимым имуществом. «Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая 4 "пансионат для престарелых" — сейчас разбираются следственные органы», — написала в соцсетях глава Красногорска.

Организатор пансионата в разговоре с Mash отсутствие разрешительной документации отрицал. Патронажные услуги оказывала сторонняя организация, а медицинскую помощь там не предоставляли. «Никто не курил. Везде стояли датчики и огнетушители», — добавил он. Согласно сайту «Второго дома», всего в сеть входят семь коттеджей для пенсионеров, номера стоят от 1200 до 1800 рублей в сутки. ТАСС утверждает, что размещение для лежачих в сутки обходилось в 36 тысяч рублей, а для остальных — в 4,5 раза меньше.