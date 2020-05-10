Губернатор заявил о 880 оштрафованных жителях Екатеринбурга, гулявших в День Победы

880 жителей Екатеринбурга были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в День Победы. Об этом в инстаграме сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопрос одного из читателей, губернатор заявил, что позиция властей не меняется: «Именно от самоизоляции зависит, как скоро мы сможем начать поэтапный выход из режима ограничений». И порассуждал о том, как заставить граждан соблюдать установленные режимы.

«Штрафовать? Штрафуют. Только за вчерашний день и только в Екатеринбурге сотрудниками полиции было составлено 880 протоколов. На днях писал и о принудительной госпитализации несознательных граждан, и о сотнях штрафов — немаленьких, кстати — для простых людей и юридических лиц. Наказывать рублем всех? Боюсь, мы с Вами тут же получим не менее эмоциональные комментарии о бездушном режиме, который посягает на гражданские свободы», — написал глава региона.

В Свердловской области к настоящему моменту выявлено 1844 случая инфицирования коронавирусом. Два очага инфекции расположены в медицинских учреждениях: екатеринбургской центральной городской больнице № 1 и городской больнице Ревды, где в общей сложности заразились 124 человека. 350 свердловчан выздоровели, троих не удалось спасти.