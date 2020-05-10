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Правительство выделило 81 млрд рублей на помощь пострадавшим от коронавируса компаниям

Экономика

 

Правительство выделило 81,1 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидии малому и среднему бизнесу, который пострадал от ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте правительства.

При этом помощь окажут только тем компаниям, которые сохранили не менее 90% работников от их числа в марте. «Средства финансовой помощи – 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержкой могут воспользоваться более 970 тысяч организаций.

Оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям в наиболее пострадавших отраслях поручил в апреле президент России Владимир Путин. 

Теги:
коронавирус, бизнес, nt
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