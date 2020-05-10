В психбольнице под Мурманском врачи и пациенты заболели COVID-19

В Мурманской областной психиатрической больнице в городе Апатиты выявлен коронавирус у пациентов и медперсонала. Информацию «Новой» подтвердили в оперштабе региона.

При этом выяснилось, что первый случай заболевания зарегистрирован еще 18 апреля. С тех пор инфекция подтвердилась у 5 пациентов и 5 врачей. В штабе уточнили, что четверо обитателей стационара уже выздоровели, а пятый отправлен на лечение в городскую больницу Апатитов. Выздоровел и вышел на работу также один из медиков.

Апатитско-Кировский район Мурманской области - один из крупных очагов вируса в регионе, на сегодня там заболели коронавирусом 173 человека. Всего в области 2371 инфицированный.

В российских психбольницах уже регистрировались вспышки COVID-19. Самая крупная произошла в середине апреля в Архангельске — там заболели 70 пациентов и медиков. Также инфекция обнаружена в петербургской больнице имени Кащенко и тюменской психбольнице.