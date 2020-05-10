В СПЧ назвали нарушением обязательную практику студентов-медиков в больницах с COVID-19

Заместитель председателя Совета по при президенте по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора заявила, что обязательство проходить практику в в больницах с пациентами с коронавирусом COVID-19 нарушает права студентов-медиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом того, что практика для студентов-медиков обязательное условие, у студентов должно быть право выбора между прохождением практики в учреждении, которые работают с больными, у которых есть COVID-19, отказа от этого и прохождение практики в учреждениях здравоохранения, не связанных с этим заболеванием. Это право должно быть у всех студентов», — сказала она.

При этом Киркова отметила необходимость привлечения студентов мединститута в состоянии эпидемии.

С 1 мая студентов-медиков старших курсов направили на практику в больницы, в которых лечатся пациенты с COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, бороться с распространением коронавирусной инфекции в России помогают около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов. Он отметил, что в «красной зоне» студенты работают добровольно.