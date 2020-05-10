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МВД: на фоне пандемии коронавируса число случаев семейного насилия в России снижается

Общество

 

В МВД заявили о снижении числа правонарушений в семейно-бытовой сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС. 

«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — рассказали в ведомстве, добавив, что по итогам первого квартала 2020 года количество преступлений семейной сфере сократилось на 13%.

Так, в марте зарегистрировали свыше 13 тысяч таких правонарушений, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году; в апреле, когда в России были введен режим самоизоляции, — 7,7 тысяч, что на 23,4% меньше, чем в прошлом году.

При этом по словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, с начала эпидемии в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза. Российские общественные организации также призывали правительство принять экстренные меры для защиты пострадавших в условиях режима самоизоляции. В апреле Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием попросили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить дополнительные механизмы защиты его жертв.

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Теги:
домашнее насилие, nt
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