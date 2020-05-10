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В России зафиксировали более 11 тысяч новых заболевших COVID-19

Общество

 

За последние сутки в России зафиксировали 11 012 новых случаев коронавируса и 88 летальных исходов среди зараженных. Об этом сообщили в оперштабе.

Случаи заражения выявили в 83 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 5551 за сутки (109740 всего); далее идут Подмосковье (1133 за сутки и 20588 всего) и Санкт-Петербург (414 за сутки и 7404 всего).

Таким образом, общее число заболевших достигло 209 688 человек, количество смертей — 1915. Всего в России выздоровели 34306 заразившихся COVID-19.

Ранее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило четыре миллиона человек, умерли более 279 тысяч человек, выздоровлели — 1,3 млн. Больше всего заразившихся выявили в США (1,3 млн), Испании (222 тысячи) и Италии (218 тысяч). Россия по этому показателю находится на пятом месте после Великобритании (216 тысяч). 

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Теги:
коронавирус, nt
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