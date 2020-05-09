В московской больнице для пациентов с COVID-19 произошел пожар

На севере Москвы в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС.

Из горящего корпуса эвакуированы около 200 человек, уточнили в экстренных службах. Источник Интерфакса сообщает, что очаг возгорания находится на первом этаже шестиэтажного корпуса.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибший был пациентом больницы, еще три человека пострадали. По данным Baza, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона. Источник Интерфакса утверждает, что причина пожара — воспламенение личных вещей.