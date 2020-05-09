В Екатеринбурге суд оштрафовал главврача больницы, разрешившего лечить пациентов с COVID-19 на дому

Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей главного врача городской больницы № 24 Алексея Малинкина. Судья Игорь Шенаурин решил, что Малинкин незаконно отправлял пациентов с коронавирусом домой, на амбулаторное лечение, передает Znak.com.

Речь в суде шла о пяти пациентах ЦГКБ № 24, которые поступили в медучреждение с 30 по 2 апреля.

Главврач на суде настаивал, что болезнь протекала у них в легкой форме, и что госпитализация легких больных может привести к нехватке мест для пациентов с более тяжелым течением заболевания.

Малинкин также ссылался на приложение № 8 к приказу Минздрава от 19 марта, в котором говорится, что не всех больных с коронавирусом необходимо госпитализировать. Тем не менее, суд посчитал, что врач нарушил 52-й федеральный закон («О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и сразу два постановления главного санитарного врача: об обеспечении режима самоизоляции и дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Отметим, что ранее указ, позволяющий лечить больных с легкой формой коронавируса на дому, подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Однако данный указ вступит в силу только 12 мая.