Минобороны рассказало о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны России сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил в подмосковной Кубинке.

Открыть храм планировали в преддверии 75-летней годовщины Победы, но перенесли мероприятие из-за коронавируса. На какую дату перенесено открытие, не уточнялось, однако источник Интерфакса предполагает, что это мероприятие приурочат к новой дате празднования дня Победы, которое также решили перенести из-за пандемии.

В апреле храм вновь привлек внимание общественности: на его стенах решили сделать мозаики с портретами президента России Владимира Путина и других российских политиков, изображением Иосифа Сталина и надписью «Крым наш». В РПЦ это объяснили «традицией», а создатели мозаик отмечали, что изображения первых лиц государства занимают незначительную часть от всей площади сооружения. Позже мозаику демонтировали.