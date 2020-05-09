Роспотребнадзор ввел карантин в единственной больнице уральского города Ревда, где 10 сотрудников заразились COVID-19

Роспотребнадзор обязал руководство больницы 62-тысячного города Ревда в Свердловской области изолировать работников стационара и поликлиники из-за вспышки COVID-19.

Коронавирус был выявлен у десяти сотрудников больницы, в том числе у четырех хирургов, врача инфекционного отделения, трех санитарок и буфетчицы инфекционного отделения. Информацию о десятом заболевшем ведомство не предоставляет.

Работники стационара, согласно распоряжению Роспотребнадзора, должны быть изолированы на рабочих местах. Сотрудники поликлиники — должны быть размещены в гостиницах и пансионатах. При этом выходить на работу сотрудники поликлиники обязаны — их будет привозить туда «отдельный транспорт».

В оперативном штабе Свердловской области по коронавирусу «Новой газете» пояснили, что больница продолжает прием пациентов «по маршрутизации».

«Если пациент нуждается в медицинской помощи как больной тяжелыми формами ОРВИ, пневмонией и COVID-19, и медики принимают решение о его маршрутизации в больницу Ревды, то он госпитализируется туда. Все условия для оказания квалифицированной помощи там есть. Все меры безопасности соблюдаются», — заявили в оперативном штабе.

На момент публикации «Новой газете» не удалось получить ответ на уточняющий вопрос о том, установлены ли контактные медики и исключены ли они из числа ведущих прием и лечение больных, направленных в ревдинскую больницу по маршрутизации.

Одна из пациенток больницы рассказала входящему в «Синдикат-100» изданию «Ревда-инфо», что ее «положили в палату с буфетчицей инфекционного отделения». При этом своих результатов на COVID-19 собеседница издания не знает.

Журналистам «Ревда-инфо» пока также неизвестно, где именно размещены сотрудники поликлиники: в санатории, куда их, по информации издания, должны были направить, их нет. Ответ на этот вопрос в настоящий момент не дают ни представители оперативного штаба, ни главврач больницы Евгений Овсянников.

Ранее вспышка коронавируса была зафиксирована в Центральной городской больнице № 1 Екатеринбурга: там COVID-19 выявили у 114 работников больницы и пациентов.