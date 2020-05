Умер певец и композитор Литл Ричард

В США умер певец, пианист и композитор Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман). Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на его сына.

По его словам, причина смерти не известна. Музыканту было 87 лет.

Ричард Уэйн Пенниман родился 5 декабря 1932 года. Он стоял у истоков рок-н-ролла и начал набирать популярность в 1950-е годы. Среди наиболее известных песен Литла Ричарда — «Tutti Frutti», «Long Tall Sally», «Lucille», «Keep A-Knockin» (But You Canʼt Come In)».