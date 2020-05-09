МВД начало поиск пострадавших от «противоправных действий» основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Московское управление МВД начало поиск пострадавших от действий основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом пишет ТАСС.

«ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного (Владимира Воронцова), [с просьбой] сообщить об указанных фактах по телефону», —сказали в ведомстве.

Накануне Воронцова арестовали по подозрению в вымогательстве денег у сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, создатель паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, требовал от некоего сотрудника полиции 300 тысяч рублей, угрожая выложить его личные фотографии в общий доступ. Полицейский платить отказался, после чего фото были опубликованы в соцсетях, утверждают в МВД.

Воронцов не признал вину и назвал уголовное дело местью за его общественную деятельность, направленную на отстаивание трудовых прав рядовых полицейских.