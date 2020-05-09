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В Калининграде завели дело об оправдании терроризма за репост записи о взрыве в архангельском ФСБ

Общество

 

На жительницу Калининграда Людмилу Стеч завели уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за репоста во «ВКонтакте» записи о взрыве в архангельском ФСБ. Об этом пишет «Новый Калининград».

«Сегодня в 6 утра [силовики в масках] вломились в ее квартиру. Сначала постучали в дверь и сказали, что они из Роспотребнадзора. Когда Люся не открыла, то разбили окно», — рассказала знакомая Стеч, добавив, что в квартире прошел обыск.

Она отметила, что после четырехчасового обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли роутер и мобильный телефон, а саму Стеч увезли на допрос. По версии следствия, Стеч в октябре 2019 года репостнула запись сообщества, посвященного анархисту Михаилу Жлобицкому, который в 2018 году устроил взрыв в здании УФСБ в Архангельске. 

Теги:
калининград, архангельск, nt
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