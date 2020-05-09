Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг минимума с начала пандемии

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06, что является минимальным значением с начала пандемии в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Тем не менее даже это значение пока еще не позволяет говорить о возможном ослаблении ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам начать снимать ограничения только после того, как коэффициент распространения снизится до 1.

Этот показатель рассчитывается по специальной формуле на основании данных о новых заразившихся за последние восемь дней. Он показывает, сколько человек в среднем может заразить один заболевший COVID-19 до его изоляции.

Сегодня суточный прирост заболевших в России составил 10817 человек. Таким образом, общее число инфицированных в стране приблизилось к 200 тысячам. При этом число зафиксированных летальных исходов пока не превышает двух тысяч.