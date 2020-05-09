В Южной Корее рекомендовали приостановить работу ночных клубов и баров из-за новой локальной вспышки COVID-19

В Южной Корее власти рекомендовали столичным клубам и другим ночным заведениям воздержаться от работы на месяц после новой локальной вспышки в Сеуле. Об этом сообщает пресс-служба центрального штаба по чрезвычайным ситуациям и мерам безопасности при корейском Минздраве.

Такие меры пришлось принять после того, как в стране выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, большинство из которых имеют локальное происхождение. Для Южной Кореи такая ситуация нетипична, так как в стране благодаря эффективной борьбе с пандемией в сутки фиксируют порядка 10 случаев COVID-19, которые являются завозными.

Локальная вспышка была спровоцирована 29-летним жителем города Енин, который, являясь носителем вируса, в пятницу 1 мая решил посетить несколько ночных клубов и баров в районе Итхэвон в Сеуле. Власти предполагают, что с ним могли контактировать не менее 1500 человек.

Несколько дней назад в Южной Корее перешли на режим «социальной дистанции в повседневной жизни», который предполагает лишь соблюдение профилактических мер. В стране работает большинство предприятий, дети ходят в школу. Всего в Южной Корее было зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения COVID-19, 256 человек скончались.