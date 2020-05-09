В России выявили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом 

За сутки коронавирусом заразились еще 10817 жителей России. Такую статистику приводит московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи были зафиксированы в 84 регионах страны, при этом у 40,7% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки скончались 103 человека, из них 54 — в Москве.

В очередной раз больше всего новых заболевших выявили в столице, где коронавирус подтвердился еще у 5667 человек. Большинство их них (85%) — младше 65 лет. На втором месте по числу новых пациентов — Подмосковье, на третьем — Санкт-Петербург. Следом идут Нижегородская и Свердловская области.

Таким образом, общее число заболевших в стране превысило 198 тысяч. С болезнью удалось справиться почти 32 тысячам человек, более 1800 пациентов с COVID-19 скончались. По данным института Джонса Хопкинса, Россия по количеству заразившихся находится на пятом месте после США, Испании, Италии и Великобритании.