В Чечне разрешили малому бизнесу в сфере услуг возобновить работу после майских праздников 

В Чечне малым предприятиям разрешили продолжить работу, которую пришлось приостановить из-за ограничений, введенных для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Мной принято решение со следующей недели разрешить работу малых предприятий в сфере услуг. Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», — написал он.

Ранее в рамках борьбы с коронавирусом в республике, где введен режим всеобщей самоизоляции, власти приостановили работу общественного транспорта до конца майских праздников. После появления первых заболевших в Чечне временно закрылись многие кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг.

Чечня стала первым российским регионом, закрывшим свои границы для въезда и выезда. Попасть в республику с 5 апреля могут только грузовые автомобили, которые везут продовольствие, лекарства и медоборудование. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусной инфекции, восемь жителей Чечни с COVID-19 скончались.