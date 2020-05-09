Во Владивостоке отменили авиапарад из-за тумана 

Во Владивостоке парад авиации в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня пришлось отменить из-за непогоды. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель Тихоокеанского флота.

Пролет самолетов и вертолетов над городом должен был начаться в 11 часов (в 4 утра по Москве). Предполагалось, что в мероприятии будет задействована 21 единица военной техники морской авиации Тихоокеанского флота, армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Сейчас во Владивостоке пасмурно, идет небольшой дождь. Сначала авиапарад в городе перенесли на два часа, однако погодные условия не улучшились, и его пришлось отменить.

В честь дня Победы в городе проходят и другие акции, которым погодные условия не помеха: так, в рамках проекта «Поем двором» приморские артисты приехали под окна домов, где живут ветераны, поздравили их с праздником и исполнили для них песни военных лет. Для этого в городе сформировали 30 бригад.

Несмотря на отмену главного парада на Красной площади из-за пандемии, в некоторых российских городах все же должны пройти торжественные мероприятия, в том числе авиапарады и салюты. В Хабаровске парад боевой авиации уже состоялся: над городом пролетели самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, истребители Су-35С и самолеты военно-транспортной авиации.

Во многих регионах России уже начались и другие памятные акции, несколько скорректированные пандемией. Так, например, в этом году участники акции «Бессмертный полк» переместились в онлайн: в соцсетях уже стартовала акция «Бессмертный полк дома». С праздником россиян поздравили даже из космоса: свое обращение прямо с МКС записали космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.