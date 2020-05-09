Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер попала в больницу с коронавирусной пневмонией 

Учредителя фонда «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в инфекционную больницу №40 в Коммунарке. Врачи выявили у нее коронавирус, сообщила Федермессер на своей странице в фейсбуке.

«Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа», — написала она.

Федермессер рассказала, что у нее поднялась высокая температура после возвращения из Нижегородской области, куда она отправилась в командировку как советник губернатора Глеба Никитина. Ей нужно было оценить готовность некоторых медучреждений к приему пациентов с COVID-19 и проверить условия жизни интернатах для престарелых.

В рамках поездки она также помогала решать проблемы в Дивеевском монастыре, где сложилась сложная эпидемиологическая обстановка. Сейчас в Нижегородской области выявлено 3886 случаев заражения коронавирусом, накануне регион занял третье место по числу новых заболевших. 23 жителя области с подтвержденным COVID-19 скончались.