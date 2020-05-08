В Москве полиция помешала активистам развесить на Бульварном кольце продуктовые наборы для бездомных

В Москве полицейские из ОВД «Арбат» помешали активистам развесить пакеты с продуктами для нуждающихся. Об этом «Новой газете» рассказала журналистка Виктория Ивлева, участвовавшая в акции.

В пакетах были контейнеры с теплой домашней едой, печенье, вода, вареные яйца, халва, хлеб, банан и антисептические салфетки. Вместе с Ивлевой продуктовые наборы развешивали писательница Алиса Ганиева и активист Андрей Бюркланд. На Гоголевском бульваре, уже после того, как пакеты с разъясняющими листовками на них были привязаны к ограде, к активистам подошли полицейские из ОВД «Арбат», вежливо поблагодарили за акцию, и активисты уехали развешивать продуктовые наборы в другое место.

Позже они вернулись, чтобы посмотреть, все ли в порядке. К этому времени на месте было пять полицейских машин, кинолог с собакой, а также сотрудники, которые срывали пакеты с ограды и ставили их на землю.

Полицейские объяснили свои действия тем, что для развески выбрано небезопасное место с большим движением. При этом они уже проверили пакеты на наркотики и взрывчатку. В одной из прибывших полицейских машин, как выяснилось, находилась оперативно-следственная бригада. Ивлева отметила, что вместо того, чтобы указать безопасные места в этом районе, полиция велела активистам уезжать, фактически сорвав акцию. Однако сотрудники купили новые пакеты вместо порванных.

На Андрея Бюркланда, у которого не сработал QR-код, составили протокол. Административное дело будет рассматриваться в суде.

В апреле в Москве на Курском вокзале задерживали активистов, раздававших еду бездомным. Впоследствии на них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции.