Челябинские феминистки установили инсталляцию в знак протеста против временного запрета абортов в области

В Челябинске феминистки установили инсталляцию напротив здания областного Минздрава. Таким образом они выступили против временного запрета на аборты, который введен в регионе.

По словам активистки группы «Феминизм Челябинск» Анастасии Зеленцовой, отсутствие права на легальный безопасный аборт приведет к волне подпольных, которые повысят материнскую смертность. Тех, кто выжил, запрет непоправимо лишит репродуктивного здоровья, отметила она. «Хотелось бы предотвратить все это, пока не поздно», – заключила Зеленцова.

Фото: Анастасия Зеленцова

Ранее Челябинская горбольница №1 сократила объем плановой помощи по профилю «Акушерство и гинекология». В сообщении отмечается, что в соответствии с приказом областного Минздрава «не будут выполняться медицинские аборты в дневном стационаре на базе круглосуточного стационара, уменьшена частота плановых посещений во время беременности, при этом будет организована дистанционная консультация для беременных женщин».