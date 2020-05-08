В Подмосковье решили отложить введение штрафов за нарушение «масочного режима»

Власти Московской области решили пока не вводить штрафы для граждан за отсутствие масок в общественных местах. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев «России 1».

«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12 [мая], тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Воробьев отметил, что ситуация по коронавирусу в Подмосковье остается напряженной. «Нагрузка запредельная. Вот сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек», — сообщил глава региона.

Обязательное ношение масок вводится в Московской области с 12 мая. В период с 1-го по 11-е число эта мера носит рекомендательный характер. Ранее власти говорили, что с 12 мая тем гражданам, которые не будут носить маски или респираторы в общественных местах, будет грозить штраф размером 4 тысячи рублей.

Подмосковье находится на втором месте по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, инфекция там подтвердилась у 18 350 человек, 175 пациентов скончались, 813 — выздоровели.