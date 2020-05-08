В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000 человек

В Москве число умерших с COVID-19 достигло 1010 человек, сообщает оперштаб.

«В Москве скончались 54 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — рассказали в нем.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу заразившихся коронавирусом и умершим с ней. В столице 92 522 человека с подтвержденным COVID-19. С 12 мая в городе вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте.