Приезжающих в Севастополь решили отправлять на двухнедельную изоляцию в платный обсерватор

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что жители и гости города при въезде в город обязаны отсидеть 14 дней в платном обсерваторе. Как уточнили в правительстве региона, стоимость услуги — почти 25 тысяч рублей с человека.

В эфире регионального государственного канала СТВ Михаил Развожаев сообщил, что жители города, которые возвращаются из других регионов России, кроме Крыма, будут проходить обязательную 14-дневную принудительную изоляцию в обсерваторе. Для тех, кто уехал из региона до 1 апреля, она будет за счет регионального бюджета, а для тех, кто позже — платной.

Как сообщили «Новой» в правительстве Севастополя, стоимость пребывания стоимость в обсерваторе за сутки составляет 1750 рублей, то есть, 24500 за 14 дней. Стоянку автомобиля придется оплачивать дополнительно, она стоит 200 рублей в сутки. Для моряков, которые возвращаются из заграничных рейсов, обсервацию придется проходить дважды: при пересечении границы России, а затем Севастополя.

Ранее глава Севастополя сообщал, что с 1 мая несмотря на некоторые ослабления режима самоизоляции внутри субъекта, количество блокпостов на въезде в регион увеличено.

Также введены QR-коды для въезда и выезда из города, для тех, кто работает в Крыму. Причем пропуска должно быть два – от правительства Севастополя и республики Крым. Под контролем и железная дорога. Для тех, кто приехал на поезде два варианта – либо в обсерватор, либо назад, сообщал врио губернатора. Исключение составляют госслужащие и силовики.

Теперь, по словам Развожаева, тех, кто уехал после 1 апреля поедут на принудительную платную изоляцию в обсерватор прямо с блокпоста на границе Севастополя. Если они запросят QR-код, то их данные передадут на пункт пропуска, и их задержат при проверке паспортных данных на въезде в город.

По словам врио губернатора, особенно это касается въезжающих из регионов со сложной эпидемиологической ситуацией, в частности Москвы, Московской области и других. Такие жесткие меры Развожаев объяснил опасностью завоза коронавируса в Севастополь из этих регионов.

Напомним, 28 апреля стало известно, что 36 рабочих, которых привезли военные из Подмосковья для строек Минобороны, заразились коронавирусом. После этого на двух строительных площадках военных было выявлено еще около десятка зараженных. Как уверяют власти, очаги эпидемии на стройках вовремя локализованы.