В Пермском крае школьники залезали на телевышку для отправки домашних заданий из-за плохого интернета. Власти решили их наказать

В Пермском крае школьникам из деревни Новопетровка пришлось залезать на телевышку для отправки домашних заданий из-за проблем с интернетом. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Ближайшая к деревне вышка находится в 10 километрах, и сигнал оттуда не дотягивается. «Мы по два часа только ждем, пока зайдем. Потом ждем, когда у нас загрузится задание. Мы учимся почти что 12 часов», — рассказала жительница Новопетровки Светлана Сойкова.

Педагог Октябрьской средней школы №1 Маргарита Хабибрахманова подтвердила проблемы с интернетом. «Мне нужно принять (домашние задания — ред.) от всех детей, это иногда бывает до 100 работ в день. Загрузка очень медленно идет и это проблемы», — сказала она.

Жители рассказали, что обращались к оператору и местным властям, но результатов это не дало. «Министерство связи нам ответило, что жителей у нас 78 человек, 11 еще в соседней деревне, и у нас не хватает народу до 100 человек, чтобы улучшить сотовую связь», — уточнила мать двух школьников Валентина Кильдиярова.

В региональном управлении образования 59.ru сообщили, что до визита журналистов не знали о проблемах со связью в Новопетровке, но после этого чиновники на месте пообщались с людьми. По словам главы управления Светланы Мартынюк, жители сказали, что проблемы возникают только при отправке заданий.

«Мы приняли решение о переходе на бумажный формат работы. В Новопетровке живут несколько педагогов. Они будут выдавать детям задания, а потом забирать выполненные работы и передавать их в школы», — сказала она.

Помимо этого, она заявила, что родители сознательно подвергали детей опасности, зная, что они залезают на вышку. Школьников решили поставить на учет в «группу риска» и усилить контроль за их воспитанием и обучением. Хабибрахманову же привлекут к дисциплинарной ответственности, потому что она, по мнению чиновников, рассказывала лишь о сложностях своих учеников, а не о ситуации в деревне.

В региональном Минсвязи отметили, что в деревне есть оператор «Мегафон». Также она подпадает под нацпрограмму «Устранение цифрового неравенства», по которой малые населенные пункты обеспечивают интернетом. Сроки выполнения программы устанавливает компания, которая будет этим заниматься.

В Пермском крае, как и в других российских субъектах, школьников перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Его продлили в этом регионе до 15 мая. После этой даты и до конца учебного года власти рекомендовали проводить с учениками индивидуальные консультации.