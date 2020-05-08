В Москве с 12 мая отменят оформление пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить через СМС цифровой пропуск для передвижения по городу. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва-24».

«Уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный колл-центр — это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет», — сказал он (цитата по ТАСС).

В Москве и Подмосковье система спецпропусков для поездок на транспорте действует с середины апреля. Оформить пропуск без ограничений могут граждане, ездящие на работу или для обращающиеся за медпомощью. Для поездок в личных целях запросить пропуск можно не более двух раз за неделю.

Помимо этого, жителей Москвы обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте с 12 мая. В Подмосковье обязательное ношение масок распространяется на все общественные места.