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В Москве с 12 мая отменят оформление пропусков по СМС

Общество

 

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить через СМС цифровой пропуск для передвижения по городу. Об этом заявил руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко в эфире телеканала «Москва-24». 

«Уже видно, что люди привыкли пользоваться порталом nedoma.mos.ru, поэтому все переходит туда. Плюс остается телефонный колл-центр — это уже для тех, у кого совсем не остается никаких возможностей попасть в интернет», — сказал он (цитата по ТАСС). 

В Москве и Подмосковье система спецпропусков для поездок на транспорте действует с середины апреля. Оформить пропуск без ограничений могут граждане, ездящие на работу или для обращающиеся за медпомощью. Для поездок в личных целях запросить пропуск можно не более двух раз за неделю. 

Помимо этого, жителей Москвы обязали носить маски и перчатки в общественном транспорте с 12 мая. В Подмосковье обязательное ношение масок распространяется на все общественные места.

Теги:
em, спецпропуска, москва
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