На Урале прокуратура начала проверку сообщений о 90-летней женщине, выписанной из больницы с COVID-19

Прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщений уральских СМИ о том, что в Екатеринбурге 90-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны выписали из госпиталя, несмотря на подтвержденный COVID-19. О решении регионального надзорного ведомства сообщает ТАСС.

В госпитале пожилая женщина проходила лечение от одного из сопряженных с возрастом заболеваний.

Как рассказала изданию «Накануне.Ru» внучка женщины, представившаяся Натальей, утром 8 мая она обнаружила бабушку во дворе дома с разбитым лицом. Та из-за своего заболевания не понимала, куда идти. Лицо, утверждает Наталья, было разбито из-за того, что бабушка поскользнулась и упала на ступеньки.

По словам внучки, забрать бабушку из госпиталя ветеранов войн она должна была еще 2 мая, однако выписку перенесли на конец майских праздников. 7 мая ей позвонили врачи и сообщили, что выписка не состоится, так как у бабушки подтвержден COVID-19.

В разговоре с «Новой газетой» Наталья подтвердила вышеизложенное. При этом на уточняющие вопросы пообещала ответить позже.

В оперативном штабе по коронавирусу журналистам сообщили, что также проводят проверку информации. «Сейчас женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь. Просили бы вас дождаться результатов проверки и воздержаться от преждевременных выводов», — заявили в оперштабе.