Максим Орешкин занял пост председателя совета директоров московского ЦСКА

Помощник президента и член набсовета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров московского футбольного клуба ЦСКА. О новой должности бывшего министра экономического развития сообщает пресс-служба клуба.

Его заместителем назначили президента клуба Евгения Гинера. Возглавить совет директоров ЦСКА Орешкин смог после того, как государственная корпорация развития в конце прошлого года получила 77,63% акций футбольного клуба в счет своего долга перед ВЭБ.РФ.

Предполагалось, что это временная мера, а новые хозяева пообещали не вмешиваться в оперативное управление клубом. В совете директоров, помимо представителей ВЭБ.РФ, также оказался глава Mail.ru Group Борис Добродеев.

Долги у ЦСКА появились из-за строительства нового стадиона «ВЭБ Арена», который начали строить еще в 2012 году. Госкорпорация тогда одобрила кредит на возведение сооружения и вложила 240 миллионов долларов.