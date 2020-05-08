Der Spiegel: российские хакеры, работавшие на разведку, в 2015 году украли переписку Ангелы Меркель 

В Германии связанных с российской разведкой хакеров заподозрили в похищении переписки канцлера страны Ангелы Меркель. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Как сообщает издание, хакеру, действовавшему под псевдонимом Scaramouche, со второй попытки удалось получить доступ к служебным компьютерам канцлера в мае 2015 года. В результате вся IT-система Бундестага была парализована в течение нескольких дней.

По данным журналистов, всего хакерам удалось скачать около 16 гигабайт данных: в основном, это были письма из офиса Меркель, полученные или отправленные в период с 2012 по 2015 год.

В Федеральном ведомстве по уголовным делам и Федеральном ведомстве по безопасности информационной техники ФРГ считают, что целью атаки были два адреса канцлера. Правоохранители отмечают, что сейчас уже невозможно точно установить, сколько информации было похищено.

Der Spiegel отмечает, что срок давности по этому преступлению истекает в конце месяца. Ранее стало известно, что Генпрокуратура ФРГ объявило в уголовный розыск россиянина Дмитрия Бадина из группировки Fancy Bear, которого заподозрили в причастности к кибератаке на Бундестаг.