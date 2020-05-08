Глава Роспотребназдзора анонсировала сохранение существующих санитарных правил до появления вакцины 

Введенные из-за пандемии правила поведения должны будут соблюдаться до тех пор, пока не будет создана вакцина или пока пандемия не прекратится. Об этом, как передает ТАСС, заявила руководитель Роспотребназдзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. […] Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — заявила она.

Попова отметила, что аналогичные решения были приняты и в ряде других стран. Глава Роспотребнадзора добавила, что сейчас для различных отраслей разрабатывают новые рекомендации с учетом изменений эпидемиологической ситуации.

Во многих регионах России, где коронавирусом заразились уже более 187,5 тысячи человек, из-за пандемии введен режим всеобщей самоизоляции. Кроме того, власти ограничили работу многих предприятий, а некоторым компаниям пришлось перевести сотрудников на удаленный режим работы.