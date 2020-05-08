В Челябинске прокуратура начала проверку из-за жалоб водителей скорой помощи на неполучение обещанных Путиным доплат

Прокуратура Челябинской области начала проверку из-за сообщений СМИ о жалобах водителей скорой помощи на неполучение доплат в размере 25 000 рублей, обещанных президентом Владимиром Путиным.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Прокуроры также проверят, хватает ли водителям скорой помощи средств индивидуальной защиты.

Как рассказал «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, с жалобами обращаются водители обычных, не «коронавирусных», бригад скорой помощи. В то же время, говорит он, обычные бригады постоянно ездят на вызовы по пневмониям, и определить, чем вызвана пневмония, зачастую невозможно до самого обследования в больнице.

Прянишников также отмечает, что в постановлении правительства № 424, регулирующем дополнительные выплаты медработникам (в том числе и водителям скорых) в период пандемии, не производится деления на специализированные и неспециализированные бригады.

По словам координатора «Правозащиты Открытки», из-за подчиненности разным организациям водители и фельдшеры скорой помощи в Челябинске оснащены защитными средствами в разной степени. Если у фельдшеров есть защитные очки и халаты, то у водителей из всех СИЗ есть только маски, бахилы и перчатки. При этом контактировать с больными им приходится — например, при переноске.

Ранее издание «МБХ-Медиа» сообщило, что 46 водителей «Челябмедтранса» — оператора машин городской скорой помощи — пожаловались на невыплаты президентских надбавок и нехватку СИЗ. Водители, чьи интересы представляет «Правозащита Открытки», заявили о намерении отказаться ездить на вызовы, чтобы не рисковать здоровьем.

«Мы рискуем заразиться практически на каждом вызове, мы требуем учитывать эти риски. В случае невыполнения законных требований оставляем за собой право на отказ от работы с инфицированными больными и перевозки пациентов с пневмонией», — заявили водители.

Администрация города впоследствии поясняла, что президентские доплаты будут выплачиваться работникам коронавирусных бригад скорой помощи пропорционально отработанному ими времени. Для работников обычных бригад скорой предусмотрены иные дополнительные выплаты в размере 3 000 рублей.

Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты медработникам в связи с пандемией коронавируса в начале апреля. Дополнительная выплата для врачей скорой помощи, согласно поручению президента, должна составить 50 000 рублей в месяц, для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 000 рублей в месяц.