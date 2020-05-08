«Крепость»: движение «Гражданское общество» предоставит убежище пострадавшим от домашнего насилия

Движение «Гражданское общество» запустило проект «Крепость» для экстренной помощи жертвам семейно-бытового насилия. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь организации Егор Илюшкин.

Волонтеры проекта предлагают разместить тех, кто столкнулся с насилием, во временном убежище. Его организовали в одном из московских хостелов. Там пострадавшие смогут восстановиться или просто переждать напряженную обстановку дома. Кроме того, специалисты окажут юридическую и психологическую поддержку жертвам.

«12 числа мы начнем прием заявок, сейчас у нас есть договоренность с одним хостелом в Москве, но в дальнейшем убежища будут организованы и в других. Впоследствии проект не будет ограничиваться одним городом», — рассказал представитель движения.

Проблема домашнего насилия особенно обострилась во время пандемии, так как часто из-за введенных ограничений и карантина потенциальные жертвы больше времени проводят наедине с агрессором. Всплеск случаев насилия был зафиксирован по всему миру: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, число звонков с просьбой об экстренной помощи в подобных ситуациях увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

Из-за последствий пандемии многие общественные организации объявили о запуске новых проектов для поддержки тех, кто в этот период столкнулся с подобной проблемой. Так, «Зона права» открыла «горячую линию» для юридической помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, а организаторы просветительского фестиваля о феминизме и свободе выбора Moscow FemFest организовали серию вебинаров для женщин, которые в условиях самоизоляции рискуют столкнуться с домашним насилием.