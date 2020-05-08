Минюст предложил привлечь предпринимателей к трудовой адаптации осужденных на сельскохозяйственных землях

Минюст разрабатывает законопроект о привлечении бизнеса к трудовой адаптации осужденных на сельскохозяйственных землях, которые находятся в пользовании учреждений уголовно-исполнительной системы. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что исправительные учреждения заключат договора о совместной деятельности с индивидуальными предпринимателями или с коммерческими организациями. Кроме того, предлагается создавать исправительные центры не только на принадлежащих исправительным учреждениям объектах.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает бизнесменам арендовать без торгов производственные помещения учреждений ФСИН, признанные несостоявшимися.