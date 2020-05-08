Главе Мосгорсуда вынесли частное определение из-за грубых нарушений в работе

Председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой и главе Чертановского суда Москвы Виктору Данилкину вынесли частное определение. Второй кассационной суд счел, что подчиненные им судьи допустили грубые нарушения при вынесении приговора по делу о грабеже.

Жалобу на работу судов подал адвокат обвиняемого Оганнисяна П.А. , который сообщил, что суд первой инстанции вынес необоснованно жесткий приговор, а апелляция оставила решение в силе. Его подзащитный был признан виновным в покушении на грабеж на сумму 4 275 рублей, преступление так и не было доведено до конца. Оганнисяну назначили 1 год колонии общего режима.

Как считает адвокат, суды проигнорировали тот факт, что его подзащитный впервые привлекается к уголовной ответственности, признал свою вину, раскаялся в содеянном и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Помимо прочего , он возместил потерпевшей причиненный вред, достиг с ней примирения, о чем она заявляла в ходе следствия и в суде. На этом основании защита требовала прекратить производство уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако суд отклонил ходатайство только на том основании, что прекращение уголовного дела является правом, а не обязанностью суда, установил Второй кассационный суд.

«Более того, принимая данное решение, суд еще до начала судебного следствия фактически предрешил вопрос о виновности подсудимого и необходимости назначения ему наказания. Тем самым участники уголовного судопроизводства были лишены возможности осуществления гарантированных законом прав на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон беспристрастным судом», — решила судебная коллегия.

Также кассация обратила внимание, что Чертановский суд допустил процессуальные нарушения при назначении вида наказания, его размере и виде исправительного учреждения, а также «небрежность судьи при написании фамилии подсудимого в своих решениях». В определении Егоровой и Данилкину кассационный суд потребовал принять меры, чтобы не допустить подобных нарушений впредь.

Напомним, в декабре 2019 года второй кассационный суд выносил аналогичное частное определение в адрес Егоровой, заявив о нарушениях, которые были допущены при рассмотрении одного из дел о растрате. Кассационный суд отменил принятое Мосгорсудом решение и потребовал от Егоровой принять меры, «направленные на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами города Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность».