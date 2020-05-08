В Красноярске арестовали бизнесмена Анатолия Быкова по делу о двойном убийстве

Свердловский районный суд Красноярска арестовал до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова, который является фигурантом уголовного дела о двойном заказном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц и 26 дней», — говорится в сообщении.

Бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания задержали вчера в Красноярске. Силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году.

В этом году у Быкова закончился мораторий на участие в выборах, действовавший после того, как его приговорили к условному сроку. Бизнесмена, контролировавшего крупнейшие металлургические и энергетические предприятия края, подозревали в причастности и к другим убийствам в 90-х, из-за чего «Новая газета» называла его «теневым губернатором» Красноярского края.