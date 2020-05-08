Глава Крыма предложил запретить кондиционеры на лето из-за коронавируса

Глава республики Крым Сергей Аксенов на ежедневном заседании оперативного штаба против распространения коронавируса предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры из-за бактерий.

«На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее, — отметил глава республики. — Особенно если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению … Это принципиальная позиция – избежать включения кондиционеров».

По мнению чиновника, «лучший способ борьбы с застоем воздуха» —проветривание помещений.

Обновлено 15:42 Оперштаб по борьбе с распространением инфекции опроверг информацию о том, что коронавирус передается через кондиционеры: «Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Республике сегодня новых девять случаев заболевших коронавирусом, три из которых приходится на медработников больницы в городе Саки. Всего в Крыму зарегистрировано 177 случаев COVID-19, выздоровело 44 человека. Под медицинским наблюдением находится 1925 человек — это прибывшие из-за рубежа и других регионов, а также контактные лица с зараженными.

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за введение запрета на использование кондиционеров на период коронавируса. Об этом он заявил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19. Все гости региона обязаны провести 14 дней в обсерваторе, если не имеют недвижимости в Крыму. Кроме того, власти планируют с 12 мая ввести обязательный масочный режим.

Ранее «Новая газета» рассказывала, что крымские власти решили штрафовать всех приезжих из других регионов прямо на вокзалах и в аэропортах. Нарушителей режима самоизоляции на территории субъекта будут задерживать казаки и представители самообороны.