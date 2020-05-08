Грузия отозвала своего посла из Киева после назначения Саакашвили на новый пост 

Тбилиси отозвал своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева после того, как экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назначили на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Об этом, как передает «Первый канал» местного телевидения, заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По его словам, это не означает разрыва дипломатических отношений между странами, однако послу необходимо покинуть Киев для консультаций в Тбилиси по поводу сложившейся ситуации. «Это шаг в дипломатической практике, который указывает на определенные проблемы в отношениях», — пояснил глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Залкалиани подчеркнул, что посол поможет грузинскому руководству определить, какие действия нужно предпринять, чтобы не усугубить осложнившиеся двусторонние отношения и избежать негативного воздействия на сотрудничество по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Сразу после появления информации о том, что Саакашвили может занять высокий пост в украинском правительстве, Грузия предупредила Киев о возможных проблемах. В Тбилиси уверены, что назначать на руководящую должность человека, который в соседней стране является фигурантом уголовных дел, неправильно. Напомним, что в Грузии экс-президента обвинили в злоупотреблении властью и политическом преследовании оппонентов.

Сначала президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять кресло вице-премьера по реформам, однако в Раде эту идею не поддержали. Накануне украинский лидер назначил политика главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. Эта структура была создала в 2014 году для консультаций с президентом по вопросам стратегического планирования и внедрения в стране единой политики реформ.